Torino, ex paralimpica perde il volo: "la sedia a rotelle non è in regola"

L'ex atleta si era presentata al desk alle 8.20 per il volo delle 9.50, rivolgendosi alla Sala Amica, il servizio per i viaggiatori con mobilità ridotta. Con sé aveva i documenti relativi al ruotino aggiuntivo: la batteria ha una capacità di 300 wattora, il limite massimo previsto dalla Iata (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo), e un peso di 20 chili. "Ma allo sportello del check-in mi è stato contestato che quelle informazioni non risultavano", ha raccontato Saccà. Chiedere di parlare con un responsabile non è servito. Alle 9.20 il volo è stato chiuso e l'ex paralimpica è rimasta a terra. Saccà ha trascorso il resto della giornata nello scalo piemontese. Solo grazie all'intervento di una dipendente della biglietteria è riuscita a trovare un altro volo, questa volta diretto a Lamezia Terme. Saccà non era nuova questo tipo di problematiche. Nel dicembre 2024 aveva già raccontato le difficoltà vissute con la propria carrozzina elettrica durante un viaggio con scalo a Monaco. "Non cerco colpevoli. Cerco risposte", è il messaggio dell'ex atleta.