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Torino, ex paralimpica perde il volo: "la sedia a rotelle non è in regola"

Patrizia Saccà, bronzo nel tennistavolo a Barcellona 1992, doveva partire da Caselle per Crotone

01 Set 2026 - 11:33
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Era arrivata all'aeroporto di Torino Caselle con più di un'ora di anticipo e con la documentazione specifica della propria carrozzina. Non è bastato a Patrizia Saccà, ex atleta paralimpica, per riuscire a salire sul volo Ryanair diretto a Crotone. A bloccare la partenza è stata una problematica legata alla batteria al litio del ruotino elettrico agganciato alla sedia a rotelle. Saccà, medaglia di bronzo nel tennistavolo ai Giochi paralimpici di Barcellona del 1992, ha raccontato la vicenda a La Stampa e all'edizione torinese di Repubblica.

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Il problema alla batteria

 L'ex atleta si era presentata al desk alle 8.20 per il volo delle 9.50, rivolgendosi alla Sala Amica, il servizio per i viaggiatori con mobilità ridotta. Con sé aveva i documenti relativi al ruotino aggiuntivo: la batteria ha una capacità di 300 wattora, il limite massimo previsto dalla Iata (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo), e un peso di 20 chili. "Ma allo sportello del check-in mi è stato contestato che quelle informazioni non risultavano", ha raccontato Saccà. Chiedere di parlare con un responsabile non è servito. Alle 9.20 il volo è stato chiuso e l'ex paralimpica è rimasta a terra. Saccà ha trascorso il resto della giornata nello scalo piemontese. Solo grazie all'intervento di una dipendente della biglietteria è riuscita a trovare un altro volo, questa volta diretto a Lamezia Terme. Saccà non era nuova questo tipo di problematiche. Nel dicembre 2024 aveva già raccontato le difficoltà vissute con la propria carrozzina elettrica durante un viaggio con scalo a Monaco. "Non cerco colpevoli. Cerco risposte", è il messaggio dell'ex atleta.

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Le verifiche allo scalo

 Sagat, la società che gestisce l'aeroporto di Torino, si è detta "rammaricata" per quanto accaduto e ha fatto sapere di stare "verificando quanto successo". Da Ryanair, invece, non è arrivato alcun commento.

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