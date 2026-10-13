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CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Ucraina, raid russo su Kharkiv: tre morti e dieci feriti

Le operazioni di ricerca e soccorso di vittime e feriti sono proseguite durante la notte nell'area interessata dall'attacco

13 Ott 2026 - 06:55
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La palazzina di cinque piani rasa al suolo dal bombardamento a Kharkiv © X

La palazzina di cinque piani rasa al suolo dal bombardamento a Kharkiv © X

Tre persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite in un attacco russo che, nella notte tra lunedì e martedì, ha colpito un edificio residenziale nel distretto di Kholodnohirskyi, a Kharkiv. Lo ha riferito il sindaco della città, Igor Terekhov, secondo quanto riportato da Ukrinform. I corpi delle vittime sono stati rinvenuti sotto le macerie dell'edificio colpito. Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite durante la notte nell'area interessata dall'attacco. Secondo Terekhov, dieci persone sono rimaste ferite nel bombardamento.

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