Guerra Ucraina

Raid russi su Kharkiv, soccorritori estraggono le vittime dalle macerie

Il primo bilancio dell'attacco è di almeno tre morti

13 Ott 2026 - 11:17
00:58 
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