Tennis, sorpasso storico al calcio: ha più atleti tesserati della Figc | Boom di ricavi da 280 milioni

È una questione di destini incrociati e opposti, quella tra la Federazione italiana giuoco calcio e la Federazione italiana tennis e padel. La prima, da anni a secco di grandi successi della nazionale e dei club in Europa, sembra progressivamente aver perso il monopolio delle prime pagine. La seconda, complice interventi strutturali pluri-ventennali e la decisiva spinta dell'"effetto Jannik Sinner", si è fatta largo tra gli italiani in maniera prepotente. E i risultati si vedono.