Sinner, lo stop prolungato grava anche sul portafoglio: in fumo fino a 20 milioni di euro

Il numero 1 del mondo lascia sul piatto anche dei premi integrativi elargiti dall’Atp quando si fanno i conti definitivi. Il tennis prevede dei cosiddetti Bonus Pool, fondi economici straordinari messi a disposizione a fine stagione per premiare i giocatori in base ai risultati e alla presenza nei tornei principali. I premi vengono calcolati in base ai punti e ai risultati accumulati durante l'anno in determinati tornei, ossia i 500 e i 1000, ma ci sono decurtazioni per chi rinuncia a una o più tappe obbligatorie. Sinner era in piena corsa per il Bonus Pool dei Masters 1000, vista la cinquina consecutiva portata a casa a inizio anno, e delle Finals, ma la mancata partecipazione agli ultimi quattro gli toglie il diritto all'assegno. Che sarebbe stato vicino ai 5 milioni di dollari, vale a dire 4 milioni di euro. Il totale dei soldi persi sale ora, potenzialmente, a 14 milioni di euro.