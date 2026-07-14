Sinner è arrivato quando la cena era già cominciata, ma ha recuperato rapidamente il tempo perduto. Salito sul palco, ha avvertito il presentatore con una frase che ha subito fatto il giro dei social: “Non farmi domande difficili: sono brillo". Tra una risata e l’altra, il tennista ha parlato anche di mamma Siglinde, che durante la finale si era allontanata dopo il primo set vinto al tie-break da Zverev. "Non sono ancora padre, non so cosa significhi vedere un figlio sul Centrale di Wimbledon", ha spiegato Sinner, provando a immedesimarsi nell’agitazione vissuta dalla famiglia.



