Una versione simile, ma con un funzionamento radicalmente diverso, è stata introdotta in alcune situazioni di caldo estremo anche nel motorsport. Nell'ottobre 2025, sopra l'asfalto a 50 gradi di Singapore, i piloti di Formula 1 avevano indossato il Driving Cooling System. Si tratta di una sorta di maglia termica costruita con una serie di componenti aggiuntivi, tra cui una pompa, tubazioni e un accumulatore termico. In situazioni di grande caldo - il cosiddetto "Heat hazard" che la federazione ha già dichiarato per la gara di domenica 28 giugno in Austria - un fluido a una temperatura di 16 gradi viene pompato attraverso una rete fitta di tubicini, lunga 50 metri e inserita all'interno del gilet ignifugo sotto la tuta. All'interno dei piccoli condotti la sostanza refrigerante - aria, acqua o una soluzione acquosa di cloruro di sodio, cloruro di potassio o glicole propilenico - circola liberamente grazie all'impulso dato dalla pompa e da un compressore.