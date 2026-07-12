Wimbledon 2026: Kate Middleton e William con i figli in tribuna per la finale

Una tribuna d'onore d'eccezione per la finalissima maschile del torneo di Wimbledon. Il Principe William e la Principessa Kate, in un elegantissimo abito verde in omaggio al torneo, hanno seguito il match insieme ai figli maggiori, George e Charlotte. La presenza della Principessa del Galles, nel suo ruolo di patrona dell'All England Club, corona un weekend di grande tennis che l'ha vista premiare anche la vincitrice del singolare femminile. A fare da cornice alla famiglia reale, un Royal Box gremito di celebrità globali: dalle stelle di Hollywood come Dustin Hoffman, Nicole Kidman e Ben Stiller, a leggende della racchetta del calibro di Stefan Edberg e Stan Smith, fino a importanti figure istituzionali.