Tuscia Film Fest, Pif sorprende il pubblico annunciando la vittoria di Sinner a Wimbledon

"Momenti di trascurabile felicità", ecco alcune scene del film con Pif
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L'artista ha dato l'annuncia a sorpresa prima di salire sul palco dell’Arena di Piazza San Lorenzo, dove ha presentato insieme allo sceneggiatore Michele Astori il suo ultimo lungometraggio, "…che Dio perdona a tutti"
Pif © IPA
In attesa di salire sul palco dell’Arena di Piazza San Lorenzo, dove ha presentato insieme allo sceneggiatore Michele Astori il suo ultimo lungometraggio, "…che Dio perdona a tutti", domenica sera Pif ha regalato al pubblico un momento del tutto inaspettato.
Affacciatosi a sorpresa dalla Loggia dei Papi di San Lorenzo, ha catturato subito l’attenzione degli spettatori scherzando: "Riportiamo delle notizie da Wimbledon. Il vincitore del torneo di quest’anno sarà… Panatta". Dopo una breve pausa, è tornato serio annunciando: "No, ha vinto Sinner cinque minuti fa", comunicando in tempo reale il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon. L’annuncio è stato accolto da un lungo e caloroso applauso del pubblico presente, che ha condiviso un momento di grande emozione in una delle cornici più suggestive della città.
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