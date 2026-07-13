Tuscia Film Fest, Pif sorprende il pubblico annunciando la vittoria di Sinner a Wimbledon

Affacciatosi a sorpresa dalla Loggia dei Papi di San Lorenzo, ha catturato subito l’attenzione degli spettatori scherzando: "Riportiamo delle notizie da Wimbledon. Il vincitore del torneo di quest’anno sarà… Panatta". Dopo una breve pausa, è tornato serio annunciando: "No, ha vinto Sinner cinque minuti fa", comunicando in tempo reale il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon. L’annuncio è stato accolto da un lungo e caloroso applauso del pubblico presente, che ha condiviso un momento di grande emozione in una delle cornici più suggestive della città.