dalla Loggia dei Papi

Tuscia Film Fest, Pif sorprende il pubblico annunciando la vittoria di Sinner a Wimbledon

L'artista ha dato l'annuncia a sorpresa prima di salire sul palco dell’Arena di Piazza San Lorenzo, dove ha presentato insieme allo sceneggiatore Michele Astori il suo ultimo lungometraggio, "…che Dio perdona a tutti"

13 Lug 2026 - 16:10
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Pif © IPA

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In attesa di salire sul palco dell’Arena di Piazza San Lorenzo, dove ha presentato insieme allo sceneggiatore Michele Astori il suo ultimo lungometraggio, "…che Dio perdona a tutti", domenica sera Pif ha regalato al pubblico un momento del tutto inaspettato.

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Affacciatosi a sorpresa dalla Loggia dei Papi di San Lorenzo, ha catturato subito l’attenzione degli spettatori scherzando: "Riportiamo delle notizie da Wimbledon. Il vincitore del torneo di quest’anno sarà… Panatta". Dopo una breve pausa, è tornato serio annunciando: "No, ha vinto Sinner cinque minuti fa", comunicando in tempo reale il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon. L’annuncio è stato accolto da un lungo e caloroso applauso del pubblico presente, che ha condiviso un momento di grande emozione in una delle cornici più suggestive della città. 

"Momenti di trascurabile felicità", ecco alcune scene del film con Pif

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© ufficio-stampa
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