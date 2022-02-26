Premio Massimo Troisi, Salina capitale del cinema: Giannini, Capotondi e Francini per i 15 anni del Marefestival

Più che una semplice manifestazione cinematografica, il Marefestival è diventato negli anni un luogo di memoria collettiva. Un appuntamento che continua a raccontare l'eredità artistica e umana di Massimo Troisi attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto e ha lavorato al suo fianco. "Il Premio è cresciuto negli anni diventando un festival molto apprezzato - evidenzia Massimiliano Cavaleri - Nelle varie edizioni abbiamo premiato e portato a Salina tanti artisti che hanno lavorato con Troisi e che hanno raccontato aneddoti, ricordi e soprattutto la grande umanità di un attore e regista capace di toccare il cuore con semplicità. Tutti gli ospiti partecipano a titolo gratuito per rendere omaggio a un grande artista e a un grande uomo, definito argutamente da Giancarlo Giannini "il Charlie Chaplin italiano".