Nozze in vista per Jannik Sinner? Laila Hasanovic in abito da sposa

Gli scatti arrivano dalla Fashion Week di Copenaghen, dove la top model ha sfilato per Soeren Le Schimidt, uno dei più importanti stilisti danesi. Vaporosa gonna di tulle, corsetto scultura e velo a fasciarle interamente la testa. Sui social c'è chi ha notato l'assenza di "like" e cuoricini da parte del tennista: "Jannik si è guardato bene dal mettere like!".