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Nozze in vista per Jannik Sinner? Laila Hasanovic in abito da sposa

Fan impazziti e social in fermento per le foto della modella da Copenaghen. No comment dal numero uno del tennis mondiale

18 Set 2026 - 11:19
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Laila Hasanovic in abito da sposa alla Fashion Week di Copenaghen per Soeren Le Schmidt (credit: @soerenleschmidt) © Instagram

Laila Hasanovic in abito da sposa alla Fashion Week di Copenaghen per Soeren Le Schmidt (credit: @soerenleschmidt) © Instagram

Jannik Sinner prossimo alle nozze? Stanno animando i social le foto della sua fidanzata Laila Hasanovic in abito da sposa e velo bianco. L'equivoco presto chiarito ma i fan del numero uno del tennis mondiale e della modella sognano comunque il lieto annuncio. 

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Jannik Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic in abito da sposa

 Gli scatti arrivano dalla Fashion Week di Copenaghen, dove la top model ha sfilato per Soeren Le Schimidt, uno dei più importanti stilisti danesi. Vaporosa gonna di tulle, corsetto scultura e velo a fasciarle interamente la testa. Sui social c'è chi ha notato l'assenza di "like" e cuoricini da parte del tennista: "Jannik si è guardato bene dal mettere like!". 

© Instagram

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Laila Hasanovic in abito da sposa alla Fashion Week di Copenaghen per Soeren Le Schmidt (credit: @soerenleschmidt)

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Chi è Laila Hasanovic

 Quasi 2enne, attivista ambientale, impegnata in prima fila contro il cambiamento climatico e nella promozione di uno stile di vita sostenibile, la modella è anche imprenditrice nel beauty con una sua linea di prodotti danese. Nei suoi sogni, anche quello di diventare giornalista.

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