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© Ufficio stampa | Laila Hasanovic protagonista alla Monte-Carlo Fashion Week per Twinset collezione primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Laila Hasanovic protagonista alla Monte-Carlo Fashion Week per Twinset collezione primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Laila Hasanovic protagonista alla Monte-Carlo Fashion Week per Twinset collezione primavera estate 2026

© Ufficio stampa | Laila Hasanovic protagonista alla Monte-Carlo Fashion Week per Twinset collezione primavera estate 2026

© Ufficio stampa | Laila Hasanovic protagonista alla Monte-Carlo Fashion Week per Twinset collezione primavera estate 2026

LA FIDANZATA DI JANNIK SINNER

Laila Hasanovic modella alla Monte-Carlo Fashion Week 2026

La top danese protagonista della sfilata Twinset dedicata alla collezione primavera estate 2026, che celebra una femminilità spontanea e sicura di sé

19 Apr 2026 - 15:05
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