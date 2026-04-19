Laila Hasanovic modella alla Monte-Carlo Fashion Week 2026

© Ufficio stampa | Laila Hasanovic protagonista alla Monte-Carlo Fashion Week per Twinset collezione primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Laila Hasanovic protagonista alla Monte-Carlo Fashion Week per Twinset collezione primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Laila Hasanovic protagonista alla Monte-Carlo Fashion Week per Twinset collezione primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Laila Hasanovic protagonista alla Monte-Carlo Fashion Week per Twinset collezione primavera estate 2026
La top danese protagonista della sfilata Twinset dedicata alla collezione primavera estate 2026, che celebra una femminilità spontanea e sicura di sé