Carlos Alcaraz, il dettaglio “hot” agli US Open che ha fatto impazzire i social

In precedenza, aveva fatto sorridere Carlos Alcaraz anche l’intervento di una sua ammiratrice dagli spalti. Ad assistere ai suoi allenamenti, in questi giorni, c'è stato spesso il pienone, con il pubblico di New York che ha provato a sbirciare i colpi del campione per capire il suo reale stato di forma e non solo. "Carlos, non farti tagliare i capelli da tuo fratello", ha urlato una fan che stava assistendo a una delle sessioni preparatorie. L'urlo ha richiamato l'attenzione del tennista spagnolo, che ha alzato la testa e ha sorriso, ma senza rispondere.