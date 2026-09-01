Carlos Alcaraz, il dettaglio “hot” agli US Open che ha fatto impazzire i social

Carlos Alcaraz, ritorno con vittoria agli US Open: il dettaglio "hot" che ha scatenato i social © Afp
Quello di Carlos Alcaraz agli US Open 2026 è stato un ritorno col botto. Buona la prima per il tennista spagnolo a Flushing Meadows, dove ha fatto il suo rientro ufficiale in campo dopo quattro mesi di stop obbligato per i problemi al polso destro. L'ex numero 1 al mondo, opposto al russo Roman Safiullin, si è imposto per tre set a zero, accedendo al secondo turno dopo due ore e venti di gioco e spezzando il ghiaccio dopo mesi di ansie e timori. Ma la sua performance è stata accompagnata anche da una miriade di commenti sui social, “accesi” da un piccolo imprevisto.
Carlos Alcaraz agli US Open, il nuovo look consacrato dai social
Capelli lunghi, cerchietto e una canottiera marrone che ha raccolto l'approvazione del popolo della Rete. A destare clamore è stato, in particolare, un momento nel corso del match in cui la canotta si è spostata, lasciando in mostra il capezzolo. Da qui l’ironia, accompagnata da inviti a coprirsi rivolti al fuoriclasse di El Palmar.
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Il look di Carlos Alcaraz agli US Open: capelli lunghi e cerchietto
L’apprezzamento di una fan che ha imbarazzato Alcaraz
In precedenza, aveva fatto sorridere Carlos Alcaraz anche l’intervento di una sua ammiratrice dagli spalti. Ad assistere ai suoi allenamenti, in questi giorni, c'è stato spesso il pienone, con il pubblico di New York che ha provato a sbirciare i colpi del campione per capire il suo reale stato di forma e non solo. "Carlos, non farti tagliare i capelli da tuo fratello", ha urlato una fan che stava assistendo a una delle sessioni preparatorie. L'urlo ha richiamato l'attenzione del tennista spagnolo, che ha alzato la testa e ha sorriso, ma senza rispondere.