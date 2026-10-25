Federica Pellegrini non "nuota" in buone acque? Al terzo anno di vita utili giù per la sua scuola di nuoto
Nel 2025, la Fede Academy S.r.l., al 50% della campionessa e al 50% del marito Matteo Giunta, registra ricavi a 322mila euro e utili ridotti a 12mila
© Ansa
Pur se a 1.816 metri di altitudine, non "svetta" il bilancio 2025 della Fede Academy S.r.l., l'accademia di nuoto e formazione sportiva fondata dalla campionessa Federica Pellegrini insieme al marito Matteo Giunta nel 2023 e con sede a Livigno, la rinomata località sciistica dell'Alta Valtellina, sulle Alpi Retiche, al confine con la Svizzera. Come riporta "Affari italiani", i numeri del terzo anno di esercizio, infatti, non sono rosei: ricavi a 322mila euro e utili ridotti a 12mila.
La Fede Academy
Fondata ad agosto 2023, la società, con sede legale a Venezia e capitale sociale di 10mila euro, al 50% nelle mani della campionessa 38enne e al 50% in quelle del marito Matteo Giunta che ne è anche amministratore unico, nel corso dei suoi primi tre esercizi ha registrato nel 2024 un anno record con ricavi per 342.820 euro e utili per 39.967 euro.
Il patrimonio della Divina
È così che con i dati 2025 suona il campanello d'allarme: 322.760 euro di ricavi e 11.991 euro di utili. Un calo, dunque, sia del fatturato che dei profitti rispetto all'anno precedente, mentre la società può contare su un patrimonio netto di 64mila euro, ma ha debiti per 154mila euro.
Il bilancio della Fede Academy rappresenta soltanto una parte degli interessi economici di Federica Pellegrini, che nel corso della sua carriera ha costruito un patrimonio grazie ai successi sportivi e ai contratti pubblicitari. Come riportava "Libero" nel 2021, all'apice della carriera il valore commerciale del brand personale della campionessa era stimato intorno ai 4 milioni di euro annui, mentre per l'anno del ritiro, appunto il 2021, erano previsti introiti per circa un milione di euro tra sponsorizzazioni e ingaggi televisivi. Secondo una ricostruzione pubblicata da "Sisal" nel 2023, anche dopo l'addio alle competizioni i guadagni della Divina sarebbero rimasti nell'ordine del milione di euro l'anno. Il valore esatto del suo patrimonio personale, tuttavia, non è noto.