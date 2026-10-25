È così che con i dati 2025 suona il campanello d'allarme: 322.760 euro di ricavi e 11.991 euro di utili. Un calo, dunque, sia del fatturato che dei profitti rispetto all'anno precedente, mentre la società può contare su un patrimonio netto di 64mila euro, ma ha debiti per 154mila euro.



Il bilancio della Fede Academy rappresenta soltanto una parte degli interessi economici di Federica Pellegrini, che nel corso della sua carriera ha costruito un patrimonio grazie ai successi sportivi e ai contratti pubblicitari. Come riportava "Libero" nel 2021, all'apice della carriera il valore commerciale del brand personale della campionessa era stimato intorno ai 4 milioni di euro annui, mentre per l'anno del ritiro, appunto il 2021, erano previsti introiti per circa un milione di euro tra sponsorizzazioni e ingaggi televisivi. Secondo una ricostruzione pubblicata da "Sisal" nel 2023, anche dopo l'addio alle competizioni i guadagni della Divina sarebbero rimasti nell'ordine del milione di euro l'anno. Il valore esatto del suo patrimonio personale, tuttavia, non è noto.