Destinazione Sardegna, tra tuffi in piscina e passeggiate in riva al mare tipiche di una vacanza madre-figlia. "È stata la nostra settimana tra mamma e figlia. Avevamo bisogno di un po' di tempo insieme", aveva scritto la campionessa su Instagram, accompagnando il post con alcuni scatti insieme alla bambina, nata nel gennaio 2024.