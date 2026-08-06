Un compleanno diverso da tutti gli altri, il primo da mamma bis. Come ha mostrato in un post pubblicato sul suo account Instagram, Federica Pellegrini ha spento 38 candeline circondata dalle persone a lei più care: il marito Matteo Giunta, le figlie Matilde e Rachele e persino la cagnolina Vanessa, presenza fissa nella famiglia della Divina.
Un'estate scandita dai sorrisi delle figlie
Dopo anni passati a inseguire record e medaglie, l'ex campionessa di nuoto sta vivendo una stagione completamente nuova, fatta di traguardi diversi ma altrettanto emozionanti. Solo qualche settimana fa, Federica Pellegrini si era concessa una vacanza tutta dedicata alla primogenita Matilde, di soli 2 anni, lontano per qualche giorno dal marito e dalla piccola Rachele, di appena quattro mesi.
Destinazione Sardegna, tra tuffi in piscina e passeggiate in riva al mare tipiche di una vacanza madre-figlia. "È stata la nostra settimana tra mamma e figlia. Avevamo bisogno di un po' di tempo insieme", aveva scritto la campionessa su Instagram, accompagnando il post con alcuni scatti insieme alla bambina, nata nel gennaio 2024.
Dalle prime volte di Rachele al viaggio in Marocco
Il compleanno arriva a pochi mesi dalla nascita di Rachele, venuta al mondo lo scorso 2 aprile e presentata ai follower con un post pieno di dolcezza, scattato in ospedale insieme al marito Matteo Giunta. Da allora, tra impegni professionali e momenti di puro relax, Federica Pellegrini ha continuato a raccontare sui social le prime volte della piccola, dal primo bagno al mare fino ai giochi con la sorella maggiore Matilde.
Poco prima aveva condiviso anche gli scatti di una vacanza in Marocco con tutta la famiglia, descrivendo il viaggio come la propria destinazione più bella. Un filo conduttore che sembra accompagnare ormai ogni tappa di questa nuova fase della sua vita: la gioia delle piccole cose condivise insieme a chi ama di più.