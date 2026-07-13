Nel post, la campionessa ha raccontato quanto le sia sembrata già grande e decisa, quasi sognatrice, in questi giorni trascorsi insieme in un resort della Riserva di Chia. Tra le immagini condivise, a colpire particolarmente i follower è stato il tuffo in piscina della bambina, disinvolta in acqua col costume intero e gli occhialini, senza il minimo timore. Quasi a dimostrare che il talento per il nuoto, in famiglia, può davvero essere di casa.