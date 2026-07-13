© Instagram | Federica Pellegrini e la figlia Matilde
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La Divina racconta i giorni di coccole con la primogenita in Sardegna, tra tuffi in piscina e la gelosia (ironica) del marito Matteo Giunta
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A volte basta una settimana, due valigie e il mare per ritrovare del tempo che sembrava essere sfuggito di mano. Federica Pellegrini, 37 anni, l'ha capito bene nelle ultime settimane, prendendosi una pausa tutta dedicata alla primogenita Matilde. L'ex campionessa di nuoto si è così allontanata per un po' dal marito Matteo Giunta e dalla piccola Rachele, nata appena tre mesi fa. Destinazione Sardegna, tra i tuffi in piscina e tenere passeggiate in riva al mare che solo una vacanza Mamma-Figlia può regalare.
"È stata la nostra settimana tra mamma e figlia. Avevamo bisogno di un po' di tempo insieme", ha scritto Federica Pellegrini su Instagram, accompagnando il messaggio social con alcuni scatti insieme a Matilde, nata nel gennaio 2024.
Nel post, la campionessa ha raccontato quanto le sia sembrata già grande e decisa, quasi sognatrice, in questi giorni trascorsi insieme in un resort della Riserva di Chia. Tra le immagini condivise, a colpire particolarmente i follower è stato il tuffo in piscina della bambina, disinvolta in acqua col costume intero e gli occhialini, senza il minimo timore. Quasi a dimostrare che il talento per il nuoto, in famiglia, può davvero essere di casa.
A chiudere il racconto social, Federica Pellegrini ha aggiunto una battuta ironica sul ritorno a casa, scherzando sul fatto che il "Pappo" fosse ormai geloso di quella parentesi tutta al femminile. Una frecciatina raccolta al volo dallo stesso Matteo Giunta, che tra i commenti ha replicato semplicemente: "E io? Molto geloso".
Archiviata la vacanza, ora mamma e figlia sono tornate a casa, dove ad accoglierle ci sono proprio papà Matteo e la piccola Rachele, pronti a ricomporre quella squadra a quattro che, tra impegni professionali e giornate in famiglia, sembra ormai avere trovato il proprio equilibrio.