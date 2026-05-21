Federica Pellegrini, nelle ultime settimane, sta vivendo intensamente la gioia dell’arrivo della piccola Rachele. La piccola è nata il 2 aprile all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella. Attraverso una sessione di domande e risposte su Instagram con i suoi follower, l’ex campionessa di nuoto ha aperto una finestra sulla sua quotidianità da mamma bis, raccontando senza filtri le ragioni di alcune scelte importanti legate alla maternità e alla tutela della privacy delle sue bambine.