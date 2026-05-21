Fotogallery - Federica Pellegrini e Matteo Giunta battezzano Matilde, guarda tutte le foto della festa
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Federica Pellegrini, nelle ultime settimane, sta vivendo intensamente la gioia dell’arrivo della piccola Rachele. La piccola è nata il 2 aprile all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella. Attraverso una sessione di domande e risposte su Instagram con i suoi follower, l’ex campionessa di nuoto ha aperto una finestra sulla sua quotidianità da mamma bis, raccontando senza filtri le ragioni di alcune scelte importanti legate alla maternità e alla tutela della privacy delle sue bambine.
Tra i temi affrontati da Federica Pellegrini, c’è quello del parto. L’ex nuotatrice ha spiegato di aver scelto un cesareo programmato per la nascita di Rachele dopo l’esperienza vissuta con la primogenita Matilde.
"Con Matilde ho dovuto affrontare un cesareo d’urgenza dopo due giorni di travaglio", ha raccontato. La bambina, infatti, era andata in sofferenza quando il parto naturale sembrava ormai vicino. Un momento che ha portato medici e famiglia a valutare con attenzione la seconda gravidanza.
I controlli effettuati durante i mesi di gestazione hanno evidenziato condizioni fisiologiche simili a quelle della prima esperienza. Da qui la decisione di programmare il cesareo per evitare rischi alla piccola Rachele. Una scelta che Pellegrini rivendica con convinzione: "Lo rifarei altre mille volte".
Nel dialogo con i follower, Federica Pellegrini ha affrontato anche il tema dell’esposizione dei minori sui social network. Lei e il marito Matteo Giunta hanno deciso di non mostrare online il volto delle figlie e non sembrano intenzionati a cambiare idea.
Per la campionessa si tratta di una questione di sicurezza e tutela personale. "Crediamo fortemente che il mondo dei social e quello delle foto online dei bambini sia molto pericoloso", ha spiegato. Una posizione netta, condivisa da molti genitori del mondo dello spettacolo.
Tra una poppata, l’allattamento della piccola Rachele e le inevitabili gelosie della sorella maggiore Matilde, che alterna momenti di tenerezza ad altri di rivalità, Federica continua così a costruire il suo nuovo equilibrio familiare. Lontano dai riflettori, ma sempre più vicina alla vita quotidiana di tante mamme.
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