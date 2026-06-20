© Instagram | Federica Pellegrini e Rachele
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La campionessa condivide sui social diversi scatti: il debutto al mare della secondogenita, i giochi di Matilde e qualche ora di relax in spiaggia
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Federica Pellegrini sta imparando a vivere un'estate diversa, scandita non più dalle gare e dai cronometri, ma dai sorrisi delle sue figlie. Tra impegni professionali, eventi e interviste, l'ex regina del nuoto ha trovato il tempo per concedersi qualche giorno di relax con la famiglia, raccontando tutto con la naturalezza che da tempo caratterizza il suo profilo Instagram. "Settimana di prime volte", ha scritto a corredo di un carosello di immagini che racchiude piccoli momenti destinati a diventare ricordi preziosi. Il più emozionante? Il primo incontro con il mare della piccola Rachele, nata lo scorso 2 aprile.
Negli scatti condivisi sui social, Pellegrini appare serena mentre si gode il mare. In braccio tiene la secondogenita, protetta da un leggero lenzuolo per ripararla dal caldo delle ore centrali della giornata. Accanto a loro c'è anche la primogenita Matilde, nata nel gennaio 2024, che trascorre il tempo tra conchiglie e giochi sulla sabbia in compagnia della nonna.
Le giornate si dividono tra spiaggia e piscina, in un'atmosfera molto familiare, lontana dai riflettori che per tanti anni hanno accompagnato ogni istante della carriera della campionessa. Assente, invece, il marito Matteo Giunta, probabilmente impegnato con gli appuntamenti agonistici della stagione in veste di allenatore.
Solo pochi giorni prima, Pellegrini aveva raccontato un'altra parentesi felice, condividendo gli scatti della vacanza in Marocco insieme al marito e alla piccola Matilde. "Tra due continenti, ai margini dell'oceano, con la mia destinazione più bella, la mia famiglia", aveva scritto, riassumendo in poche parole il significato di quel viaggio.
Anche questa volta il filo conduttore è lo stesso: la gioia delle cose semplici. Le passeggiate in riva al mare, i giochi delle bambine e qualche istante di tranquillità sembrano oggi valere quanto una medaglia. Per la "Divina" è una nuova stagione della vita, fatta di primi traguardi che non si misurano più in vasca, ma negli occhi curiosi delle sue figlie e nei ricordi che, giorno dopo giorno, stanno costruendo insieme.