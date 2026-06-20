Federica Pellegrini sta imparando a vivere un'estate diversa, scandita non più dalle gare e dai cronometri, ma dai sorrisi delle sue figlie. Tra impegni professionali, eventi e interviste, l'ex regina del nuoto ha trovato il tempo per concedersi qualche giorno di relax con la famiglia, raccontando tutto con la naturalezza che da tempo caratterizza il suo profilo Instagram. "Settimana di prime volte", ha scritto a corredo di un carosello di immagini che racchiude piccoli momenti destinati a diventare ricordi preziosi. Il più emozionante? Il primo incontro con il mare della piccola Rachele, nata lo scorso 2 aprile.