Una foto semplice, lontana dalle immagini patinate dei social. Federica Pellegrini è seduta sul divano di casa mentre tiene tra le braccia la piccola Rachele, nata tre mesi fa. Intorno a lei i suoi amati bulldog francesi dormono tranquilli, ignari della rivoluzione che una neonata porta inevitabilmente nella vita di una famiglia. È uno scatto quotidiano e autentico, che l'ex nuotatrice ha scelto di condividere su Instagram insieme a una riflessione ironica sulla sua nuova vita da mamma bis.
Le scoperte dei primi tre mesi
"Tre mesi e ho scoperto che...", scrive Pellegrini, dando vita a una lista di considerazioni che hanno fatto emozionare migliaia di follower. Tra le prime c'è una delle realtà più note ai neo-genitori: "Si può allattare ogni tre ore". Una frase che racchiude notti interrotte, giornate scandite dalle poppate e una routine completamente diversa da quella di prima.
Poi arriva un pizzico di ironia sui momenti più difficili: "Alla sera nel dubbio comunque piangono", scherza la campionessa riferendosi ai classici pianti serali dei neonati. Non manca neppure un riferimento a una delle sue nuove scoperte preferite, "il grandissimo potere del tiralatte", che le permette maggiore autonomia e qualche spostamento in più senza dover portare sempre con sé la bambina.
"Posso cambiarmi anche 10 magliette al giorno"
Tra i passaggi che hanno raccolto più commenti c'è quello dedicato agli imprevisti della maternità: "Posso cambiarmi anche 10 magliette al giorno", scrive con una faccina disgustata, raccontando con leggerezza una situazione in cui molte mamme si riconoscono. E poi ci sono i nonni, definiti "un ottimo diversivo", e la gestione della casa, che secondo Pellegrini "si sistema dalle 22 in poi", quando finalmente la giornata rallenta.
Il sostegno di Matteo Giunta
La riflessione si chiude con una considerazione più profonda: "Ogni bimbo è differente e noi saremo di conseguenza dei genitori diversi, più preparati forse ma differenti". Un pensiero che racconta come l'esperienza con Rachele sia diversa da quella vissuta con la primogenita Matilde. Sotto il post è arrivato anche il commento del marito Matteo Giunta, che ha voluto sottolineare il proprio ruolo nella nuova organizzazione familiare: "E la presenza dei Papà fa la differenza".
Parole che hanno conquistato i follower e che completano il ritratto di una famiglia alle prese con una nuova avventura. Fatta di poco sonno, tanta organizzazione e momenti di tenerezza che, come dimostra lo scatto condiviso da Federica, si consumano spesso sul divano di casa, tra una poppata e l'altra.