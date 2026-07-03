La riflessione si chiude con una considerazione più profonda: "Ogni bimbo è differente e noi saremo di conseguenza dei genitori diversi, più preparati forse ma differenti". Un pensiero che racconta come l'esperienza con Rachele sia diversa da quella vissuta con la primogenita Matilde. Sotto il post è arrivato anche il commento del marito Matteo Giunta, che ha voluto sottolineare il proprio ruolo nella nuova organizzazione familiare: "E la presenza dei Papà fa la differenza".