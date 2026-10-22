Musk accelera sulla fusione tra SpaceX e Tesla: verso il colosso da 3.500 miliardi

Un colosso che vale 3.500 miliardi di dollari e che spazia dai robot alle auto elettriche, dall'Intelligenza artificiale ai satelliti. Tutto sotto la guida di una persona: Elon Musk. L'uomo più ricco del mondo non ha mai negato di voler promuovere le nozze fra i suoi due gioielli SpaceX e Tesla, e ha già avviato grandi manovre per farlo. Definendo l'unione una "buona idea", Musk ha annunciato la creazione di comitati ad hoc nelle due società per valutare la fusione. Il magnate non ne fa parte perché ha un conflitto di interesse ed è parte in causa, ha spiegato, osservando comunque come non ci sia certezza che l'operazione vada in porto.