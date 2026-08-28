Federica Pellegrini festeggia il quarto anniversario di matrimonio con Matteo Giunta e lo fa dedicandogli parole poetiche con un post social. I due si sono detti "Sì" nella chiesa di San Zaccaria, a Venezia, il 27 agosto 2022. Un amore che ha portato alla nascita di Matilde e Rachele, le due bimbe che la coppia ha accolto rispettivamente nel 2024 e ad aprile 2026. Sotto il post dell'ex campionessa del nuoto azzurro è poi arrivata la risposta del marito, a coronare una dedica che ha emozionato i follower.