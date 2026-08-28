Federica Pellegrini festeggia il quarto anniversario di matrimonio con Matteo Giunta e lo fa dedicandogli parole poetiche con un post social. I due si sono detti "Sì" nella chiesa di San Zaccaria, a Venezia, il 27 agosto 2022. Un amore che ha portato alla nascita di Matilde e Rachele, le due bimbe che la coppia ha accolto rispettivamente nel 2024 e ad aprile 2026. Sotto il post dell'ex campionessa del nuoto azzurro è poi arrivata la risposta del marito, a coronare una dedica che ha emozionato i follower.
Il post di Federica
Uno scatto in bianco e nero che ritrae gli sposi nel momento più intimo della cerimonia, gli sguardi incrociati all'altare. "Poi incontri quegli occhi che sanno resistere ai tuoi. E comincia la sfida più bella che è a metà tra la voglia e la tortura", ha scritto Pellegrini. Un pensiero che culmina in un messaggio d'amore commovente: "4 anni e quante vite abbiamo vissuto?! Auguri Tato mio".
La dedica del marito
Poche ore dopo è arrivato anche il post di Giunta, che ha scelto una foto in cui i due si baciano a bordo di una barca, con La Serenissima a fare da sfondo e una didascalia altrettanto romantica: "4 anni e 2 meraviglie...Buon anniversario Amore mio". Un chiaro riferimento alle due figlie nate dal loro matrimonio. L'ex nuotatore pesarese ha poi commentato il post della moglie citando la canzone "As long as you love me" ("Finché mi ami"), a ribadire il legame indissolubile che li unisce e che li ha portati a costruire una famiglia insieme.