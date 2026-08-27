Si chiamano Natacha e Sharlyn, hanno rispettivamente dieci e nove anni, e sono descritte dalla neomamma come due bambine piene di energia e voglia di vivere. Il racconto pubblicato online ripercorre il momento più intenso di tutto il percorso: l'incontro avvenuto lo scorso 13 luglio in Costa Rica, all'istituto dove le piccole erano cresciute, quando Benedetta Rossi e il marito le hanno viste correre loro incontro gridando "mamma e papà", spazzando via in un istante paura e tensione accumulate fino a quel momento.