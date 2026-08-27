Dopo settimane di attesa vissute quasi in punta di piedi, senza troppi dettagli condivisi con i follower, Benedetta Rossi, 53 anni, ha finalmente potuto raccontare il lieto fine di un percorso lungo e delicato. "Il viaggio è arrivato a destinazione, siamo ufficialmente una famiglia", ha scritto la food blogger sui social, annunciando insieme al marito Marco Gentili l'adozione di due bambine.
Chi sono Natacha e Sharlyn, le figlie di Benedetta Rossi
Si chiamano Natacha e Sharlyn, hanno rispettivamente dieci e nove anni, e sono descritte dalla neomamma come due bambine piene di energia e voglia di vivere. Il racconto pubblicato online ripercorre il momento più intenso di tutto il percorso: l'incontro avvenuto lo scorso 13 luglio in Costa Rica, all'istituto dove le piccole erano cresciute, quando Benedetta Rossi e il marito le hanno viste correre loro incontro gridando "mamma e papà", spazzando via in un istante paura e tensione accumulate fino a quel momento.
"Il mese scorso siamo venuti in Costa Rica per raggiungerle. Il 13 Luglio alle otto del mattino, siamo andati nell’istituto dove vivevano e dove sono cresciute. - scrive Benedetta Rossi - Avevamo il cuore in gola, gli occhi lucidi e un po’ di paura, ma è successa una piccola magia... si è aperta una porta e loro ci sono venute incontro correndo, piene di gioia, gridando mamma e papà".
Le settimane in Costa Rica prima del ritorno a casa
Da quel primo abbraccio, la coppia ha scelto di prendersi tutto il tempo necessario per costruire un legame autentico, restando in Costa Rica per conoscere davvero le due bambine, ascoltandone i silenzi e le piccole paure prima di affrontare insieme il rientro in Italia. Un percorso descritto dalla stessa Benedetta Rossi come il più intenso e impegnativo mai vissuto, paragonato a un piccolo seme appena germogliato, destinato a crescere giorno dopo giorno. "Si sono fidate di noi sin dal primo istante ed è stato tutto così naturale che sembrava ci conoscessimo da sempre".
Ad attenderli in Italia, oltre alla quotidianità da riorganizzare, anche il cane di famiglia Cloud, che il gruppo non vede l'ora di riabbracciare dopo settimane di lontananza, mentre online continuano ad arrivare messaggi di affetto da parte dei follower che hanno seguito questa attesa con discrezione e partecipazione, dimostrando quanto la storia di Benedetta Rossi e della sua nuova famiglia sia riuscita a toccare il cuore di tante persone.