Avevano detto che si sarebbero presi una pausa. E in un certo senso l'hanno fatto. Ma non prima di tornare, anche solo per pochi minuti, a parlare direttamente ai loro follower. Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono riapparsi sui social domenica sera, pochi giorni dopo l'annuncio che ha commosso migliaia di persone: quello di un viaggio destinato a portarli incontro alle loro future bambine. Lo hanno fatto per ringraziare tutti quelli che hanno inviato loro messaggi in cui esprimevano immensa gioia, felicità e vicinanza prorpio dopo aver appreso la bellissima notizia.