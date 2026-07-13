Benedetta Rossi e Marco Gentili © Instagram
Avevano detto che si sarebbero presi una pausa. E in un certo senso l'hanno fatto. Ma non prima di tornare, anche solo per pochi minuti, a parlare direttamente ai loro follower. Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono riapparsi sui social domenica sera, pochi giorni dopo l'annuncio che ha commosso migliaia di persone: quello di un viaggio destinato a portarli incontro alle loro future bambine. Lo hanno fatto per ringraziare tutti quelli che hanno inviato loro messaggi in cui esprimevano immensa gioia, felicità e vicinanza prorpio dopo aver appreso la bellissima notizia.
Il messaggio di gratitudine dopo l'annuncio
Nel post pubblicato lo scorso venerdì, Benedetta Rossi non aveva usato esplicitamente la parola adozione, ma aveva fatto capire come dietro quella partenza ci fosse un percorso lungo anni, fatto di documenti, attese e burocrazia infinita. Aveva anche annunciato l'intenzione, sua e del marito, di allontanarsi temporaneamente dai social per vivere quel momento con calma, lontano da telecamere e commenti.
Eppure, davanti all'ondata di messaggi ricevuti, i due non hanno resistito alla voglia di ringraziare tutti personalmente. Nelle Instagram Stories hanno scritto di aver letto con gli occhi lucidi commenti così profondi e sinceri, aggiungendo di non aver mai immaginato di poter ricevere tanto affetto tutto insieme.
Un pensiero anche per chi lavora al loro fianco
"Stiamo leggendo i vostri infiniti messaggi e siamo profondamente commossi da tanto affetto e vicinanza. Le vostre parole, in questo momento speciale, sono un regalo che custodiremo per sempre", hanno scritto Benedetta Rossi e Marco Gentili, spiegando che quell'energia positiva regala loro una forza enorme in un momento tanto delicato.
Nel messaggio non è mancato un pensiero rivolto alla squadra che ogni giorno lavora al loro fianco, dietro le quinte, tra impegni professionali e quotidianità. Un supporto, hanno raccontato, che negli ultimi tempi si è rivelato prezioso non solo dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto umano. E così il team continuerà a garantire la loro presenza online anche durante l'assenza della coppia, ormai pronta a vivere questo nuovo capitolo lontano dai riflettori, tra emozione e voglia di dedicarsi completamente alle due bambine in arrivo.