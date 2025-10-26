Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
a "verissimo"

Benedetta Rossi e l’amore per Marco: "Siamo marito e moglie, ma anche grandi amici"

La food blogger dei record parla a "Verissimo" della sua relazione, che va avanti da 28 anni

26 Ott 2025 - 18:01
© Da video

© Da video

A "Verissimo", Benedetta Rossi si racconta con la spontaneità che da sempre conquista il pubblico, parlando dell’amore profondo che la lega al marito Marco Gentili, suo compagno di vita da ben ventotto anni, tra fidanzamento e matrimonio.

"Siamo marito e moglie, ma anche grandi amici. Ci divertiamo tanto insieme", racconta la food blogger sorridendo, mentre lo studio si riempie dell’energia semplice e genuina che da sempre la contraddistingue. "Riesce a farmi ridere anche nei momenti difficili, è un bravo marito", spiega, aggiungendo di essere stata conquistata in particolare dalle sue sicurezza e sincerità.

Leggi anche

Martina Stella sulla fine del matrimonio con Andrea Manfredonia: "Non ho rimpianti, era un rapporto affollato"

Arisa sulla sua vita privata: “Cè una persona, in questo momento, a cui penso più delle altre”

Poco dopo, il pubblico accoglie con un applauso proprio Marco, che raggiunge la moglie in studio per un momento di grande tenerezza.

L’uomo, visibilmente emozionato, ripercorre i primi tempi della loro storia d’amore con un sorriso pieno di ricordi: "Io ho visto in lei una donna con dei valori sani, con cui avrei potuto avere un bel futuro. Ho dovuto insistere un po’, per circa otto mesi, ma poi, con la costanza e la tenacia, sono riuscito a conquistarla".

benedetta rossi
amore
verissimo