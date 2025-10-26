Benedetta Rossi e l’amore per Marco: "Siamo marito e moglie, ma anche grandi amici"

"Siamo marito e moglie, ma anche grandi amici. Ci divertiamo tanto insieme", racconta la food blogger sorridendo, mentre lo studio si riempie dell’energia semplice e genuina che da sempre la contraddistingue. "Riesce a farmi ridere anche nei momenti difficili, è un bravo marito", spiega, aggiungendo di essere stata conquistata in particolare dalle sue sicurezza e sincerità.