L'annuncio di Benedetta Rossi sui social: lei e il marito adottano due bambine

"Il viaggio più importante della nostra vita" ha esordito sui social la coppia. "Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati. Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico ma è la speranza di un nuovo inizio" ha scritto Benedetta Rossi poco prima di partire in aereo per concludere l'iter di adozione delle bambine, due sorelline.