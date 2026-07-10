L'annuncio di Benedetta Rossi sui social: lei e il marito adottano due bambine
La food blogger in partenza con Marco Gentili per abbracciare le loro figlie: "Il viaggio più importante della nostra vita"
Da anni tutti la conoscono per le sue creazioni in cucina, per i suoi libri di ricette, per i post quotidiani sui social su cui è seguitissima: otto i milioni di follower su Facebook, oltre cinque quelli su Instagram. Da domani però spegnerà gli schermi, si allontanerà, temporaneamente, dalla dimensione pubblica per abbracciarne una privata incredibilmente importante. La food blogger Benedetta Rossi ha infatti annunciato in un lungo post sui social che lei e il marito Marco Gentili adotteranno due bambine.
Benedetta Rossi e il marito diventano genitori
"Il viaggio più importante della nostra vita" ha esordito sui social la coppia. "Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati. Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico ma è la speranza di un nuovo inizio" ha scritto Benedetta Rossi poco prima di partire in aereo per concludere l'iter di adozione delle bambine, due sorelline.
Una lunga attesa
La coppia ha affrontato un lungo percorso fatto di "anni di attesa, silenzi e speranze" ha spiegato Benedetta Rossi nel post. "Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere. Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà di due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi".
Una pausa temporanea dalla dimensione pubblica
Da qui, la decisione ferma di tutelare questo momento. Il messaggio infatti fa da preludio a una pausa temporanea dalla dimensione pubblica per dedicarsi esclusivamente alla nuova famiglia.
"Ora dovremo affrontare ancora dei passaggi formali, poi mancheranno solo gli ultimi passi, quelli più importanti di questo lungo cammino, che richiederanno ogni grammo della nostra presenza. Durante questo periodo spegneremo gli schermi e terremo i telefoni in tasca. Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo", affermano.
"Ci vediamo al ritorno"
La promessa a chi li segue è di tornare a raccontare la loro avventura a tempo debito, chiedendo nel frattempo comprensione e rispetto per lo spazio privato. "Ci vediamo al ritorno, quando la nostra famiglia sarà finalmente al completo", concludono sui social Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili.