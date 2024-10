Benedetta Rossi e le critiche social: "Me le lascio scivolare"

"Mi arrabbio molto quando criticano chi mi segue, in quel caso divento quasi aggressiva e non è da me perché sono una persona molto mansueta" ha proseguito Benedetta Rossi. E sul successo ottenuto l'esperta di cucina racconta: "Io la popolarità non l'ho mai cercata e per un periodo ho sofferto d'ansia tanto da non dormire la notte, non mi sentivo all'altezza o abbastanza bella, brava e simpatica per meritarmi tutto questo. Non sapevo come gestirla ma fortunatamente mio marito mi ha aiutata. Ho capito che c'è chi è affezionato a me e alla mia vita e che bastava essere la Benedetta di sempre nell'affrontare questo percorso" ha concluso.