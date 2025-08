Franco Baresi, Benedetta Rossi, Justin Timberlake: perché la malattia viene condivisa sui social

Tre storie molto diverse, tre volti noti che hanno scelto di fare qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impensabile per chi vive sotto i riflettori: parlare apertamente della propria salute. Non per cercare compassione, ma per abbattere un tabù. E, nel farlo, stanno cambiando il modo in cui parliamo di malattia, vulnerabilità e prevenzione.