Quanto vale davvero vincere i Mondiali? Il boom del Pil per Spagna e Argentina (e la sconfitta delle città ospitanti)

Ma quando si parla di soldi e di Mondiali, non è possibile evitare l'argomento Fifa. Se nel 2022 in Qatar la Federazione aveva incassato la cifra record di 7,6 miliardi di dollari, secondo le prime previsioni di Deutsche Bank Research l'edizione 2026 potrebbe quasi arrivare a doppiare quegli introiti, avvicinandosi ai 13 miliardi. Frutto dolcissimo di una edizione ampliata a 48 squadre, distribuita su tre Paesi e venduta a peso d'oro alle emittenti televisive di tutto il mondo.



Prezzi talmente esorbitanti che, anche se ufficiosamente, la Fifa ha adottato il sistema americano delle partite "a quattro quarti" inserendo due pause idratazione. E permettendo così un prezioso stacchetto pubblicitario di tre minuti. Contando che 30 secondi di spot sono stati venduti tra i 200mila e i 300mila dollari dall'americana Fox nelle partite dei gironi, arrivando a sfiorare il milione di dollari durante le partite degli Stati Uniti. Per la finale, in assoluto l'evento televisivo più guardato al mondo, probabile che il listino sia salito ulteriormente. E non di poco.