Mondiali, finale avvolta dal mistero: nemmeno gli sciamani riescono a predire il vincitore

Il mondo dell'occulto, tuttavia, si spacca. Le foglie di coca, l'incenso e i tarocchi di Sandro, un guaritore tradizionale dell'Amazzonia giunto a Lima dalla Bolivia, rivelano tuttavia che il titolo andrà alla Spagna. "Tutto l'incenso bruciava, e questo è un segno che la Pachamama (la Madre Terra) li ha accolti bene. L'arbitro favorirà l'Argentina per farla vincere, ma io vedo che la Spagna, senza dubbio, trionferà in questo campionato", ha affermato.