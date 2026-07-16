In Perù Haaland pare diventato un nome perfetto per un figlio

Con buona pace dei circa 11046.54 chilometri che dividono Oslo e Lima, anche in Perù non sono mancati i tifosi della sorprendente nazionale norvegese. D'altra parte da quelle parti sono quasi costretti a trovarsi a ogni Mondiale una squadra da tifare, visto che "los cruzados" mancano alla Coppa del Mondo dal 2018, quando si qualificarono dopo 35 anni di assenza. I tempi dell'eroe locale Teofilo Cubillas sono ormai lontani insomma e, anche se in attacco hanno provato persino il "nostro" Gianluca Lapadula, il problema centravanti impedisce sogni mondiali agli "hinchas" del posto. Quanto servirebbe al Perù un Haaland. D'altra parte il merito di tale insospettabile "febbre vichinga" è probabilmente proprio sua, di Erling Braut Haaland, centravanti scandinavo del Manchester City. Un personaggio dalla simpatia irresistibile (almeno finché non ti trovi a marcarlo).