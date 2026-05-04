Guardare agli ultimi titoli assegnati aiuta a capire quanto il valore economico dello scudetto dipenda dal contesto e quanto possa variare da un club all'altro. Il Napoli di Spalletti, campione d'Italia nel 2022-23, ha generato 38 milioni di euro di incassi ai botteghini in quella stagione, con un indotto turistico stimato tra i 40 e i 50 milioni.



Due anni dopo, il Napoli di Conte ha vinto il quarto scudetto della sua storia con un impatto diretto di almeno 64 milioni tra diritti tv e partecipazione alla Champions, a cui si è sommato l'indotto territoriale da 230 milioni nel weekend della festa e da 550 milioni nel mese successivo sull'intera Campania. Una differenza che non dipende solo dal titolo in sé, ma da come è maturato, da quanto la città lo aspettava e da quanto è riuscita a capitalizzarlo.



L'Inter campione d'Italia nel 2023-24 ha vissuto invece una stagione da record assoluto: 567 milioni di ricavi, 35 milioni di utile, sponsorizzazioni a 71 milioni. Ma quel risultato era figlio soprattutto della finale di Champions, non del solo scudetto. La stagione successiva, con lo scudetto quasi certo ma l'Europa ridimensionata, proietta ricavi in calo di circa 100 milioni e un bilancio che punta al pareggio.



È proprio questo il dato più significativo: il valore di un club cresce con continuità e con le vittorie, ma non in modo lineare. Secondo l'ultima classifica di Sportico sui club più valutati al mondo, l'Inter vale oggi 1,62 miliardi di dollari, circa 1,4 miliardi di euro, in crescita dagli 1,34 miliardi dell'anno precedente. In Italia è terza, dietro alla Juventus (1,84 miliardi di dollari) e al Milan (1,66 miliardi). Il brand Napoli, secondo Brand Finance Football 50 2024, vale circa 240 milioni di dollari ed è 18° nel mondo: una crescita del 275% in 14 anni, che racconta meglio di qualsiasi premio come il calcio riesca a trasformare i successi sportivi in valore economico duraturo.