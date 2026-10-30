Criptovalute, attacco hacker da 6,3 miliardi di dollari a Binance

Ma non è la prima volta che viene colpito un exchange di criptovalute dai nordcoreani: a febbraio dello scorso anno Bybit, ha subito una perdita di 1,5 miliardi di dollari quando è stato hackerato. L'Fbi ha dichiarato che la Corea del Nord e TraderTraitor sono responsabili dell'attacco. Per TRM non ci sono dubbi: "Diverse caratteristiche di questo attacco corrispondono ai precedenti colpi legati alla Corea del Nord, incluso l'hack di Bybit,"