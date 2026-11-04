L'Agenzia per la cybersicurezza: "Urgente proteggere la catena del freddo"

Più in generale, l'Agenzia si riferisca a tutti i dispositivi connessi e alle relative interfacce di amministrazione e monitoraggio utilizzati a supporto di processi industriali, tra cui sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dati, impianti di climatizzazione, reti idriche, sistemi di produzione di energia, apparati di videosorveglianza e altre infrastrutture tecnologiche. In questo contesto, segnala l'Agenzia, "assumono un ruolo centrale la sicurezza dei protocolli di comunicazione, la segmentazione delle reti, la segregazione degli ambienti Ot (Operational Technology) da quelli It (Information technology) e la protezione degli accessi remoti utilizzati per attività di manutenzione e teleassistenza". Si raccomanda di "procedere tempestivamente con la massima urgenza alla verifica dell'attuazione delle misure di sicurezza già previste, con priorità alla rimozione dell'esposizione diretta su internet delle interfacce amministrative e di controllo, la verifica dell'integrità dei parametri operativi e il corretto funzionamento dei sistemi di allarme.