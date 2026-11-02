Kiev e Mosca denunciano attacchi hacker alle rispettive app di allerta aerea

Attacchi informatici hanno preso di mira nella notte le app di allerta aerea di Ucraina e Russia. In un primo momento è stata l'aeronautica militare di Kiev a lanciare l'allarme, comunicando su Telegram: "L'app 'Air Alert' è stata probabilmente compromessa dal nemico. Non c'è alcuna minaccia di radiazioni. Mantenete la calma e tenete d'occhio gli aggiornamenti sul nostro canale". L'attacco è stato poi confermato dal team di Air Alert: "Oggi, soggetti non autorizzati hanno interferito con il funzionamento dell'applicazione. Abbiamo disattivato le notifiche push e sospeso temporaneamente l'app - si legge nel messaggio pubblicato sempre su Telegram - L'applicazione non memorizza dati personali, pertanto non vi è alcun rischio per gli utenti. Vi invitiamo a non cliccare, in nessuna circostanza, sui link contenuti in notifiche sospette. Il nostro team è al lavoro per ripristinare l'applicazione".