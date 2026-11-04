Non solo supermercati, in Francia anche la banca del sangue nel mirino degli hacker

Le soglie di temperatura e scongelamento "sono state alzate a temperature molto elevate", ha dichiarato l'istituto. Secondo le informazioni dei media francesi, queste camere fredde, solitamente mantenute a una temperatura di -30°C, sarebbero state sabotate e impostate in modo tale da raggiungere una temperatura di 110°C. L'attacco, tuttavia, è stato intercettato per tempo prima che le scorte ematiche venissero danneggiate: "I sistemi di monitoraggio e allarme dell'EFS hanno permesso di identificare rapidamente queste anomalie e di adottare le misure necessarie per garantire che non venissero alterati campioni di sangue o prodotti," riporta l'istituzione.