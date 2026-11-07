Treviglio, scippa il cellulare a un podista che lo insegue fino all'arrivo della polizia

L'uomo stava rientrando dal lavoro quando, intorno alle 22, ha subito lo scippo in una zona non lontana dalla stazione ferroviaria. Ha subito reagito mettendosi all'inseguimento del ladro. "Sono stato incosciente, ma sul momento l’istinto è stato quello di inseguire il ladro" racconta il 32enne trevigliese sul quotidiano bergamasco. "Quando l’avevo ormai raggiunto, ha lasciato cadere il telefono e ha cercato di scappare tra le vie attorno alla stazione".