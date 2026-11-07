Treviglio, scippa il cellulare a un podista che lo insegue fino all'arrivo della polizia

Un gesto repentino, lo scippo del cellulare e poi la fuga. Peccato che la vittima non era un passante qualunque, bensì un podista amatoriale decisamente ben allenato che l'ha rincorso per venti minuti, riuscendo a recuperare la refurtiva e a far intervenire le forze dell'ordine. L'episodio, come racconta L'Eco di Bergamo, è accaduto giovedì 5 novembre a Treviglio.
Treviglio, podista scippato insegue il ladro
L'uomo stava rientrando dal lavoro quando, intorno alle 22, ha subito lo scippo in una zona non lontana dalla stazione ferroviaria. Ha subito reagito mettendosi all'inseguimento del ladro. "Sono stato incosciente, ma sul momento l’istinto è stato quello di inseguire il ladro" racconta il 32enne trevigliese sul quotidiano bergamasco. "Quando l’avevo ormai raggiunto, ha lasciato cadere il telefono e ha cercato di scappare tra le vie attorno alla stazione".
L'arrivo della polizia
Il 32enne, dopo aver recuperato il telefono, ha deciso comunque di continuare a inseguire lo scippatore e contemporaneamente ha chiamato le forze dell'ordine. Instancabile, è rimasto sulle sue tracce fino all'arrivo della Polizia di Stato che è riuscita a bloccare l'uomo e lo ha successivamente denunciato a piede libero.