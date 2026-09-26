Forte dei Marmi, scippa a un turista un orologio da 100mila euro e fugge con il complice: arrestati dopo un inseguimento

Ha avvicinato un turista di nazionalità polacca a Forte dei Marmi (Lucca) e in pochi secondi è riuscito a strappargli dal polso un orologio del valore di circa 100mila euro. Poi è salito a bordo di un'auto guidata da un complice, dandosi alla fuga in direzione Viareggio. Dopo un inseguimento ad altissima velocità, i due soggetti sono stati bloccati e arrestati dalla polizia di Stato. La refurtiva è stata restituita.