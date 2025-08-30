Logo Tgcom24
Cronaca
VICINO ALLA STAZIONE TERMINI

Roma, tenta di scippare un poliziotto con la "mossa dello Zinedine Zidane": arrestato

La tecnica consiste in un approccio amichevole con abbracci e colpi leggeri, seguiti da uno sgambetto

30 Ago 2025 - 12:01
© Ansa

© Ansa

Ha tentato di scippare un passante usando la mossa dello "Zinedine Zidane", ma la vittima era un poliziotto che lo ha poi arrestato. È accaduto venerdì 29 agosto alle 16:43, a pochi passi dalla stazione Termini, a Roma. L'autore del gesto, un cittadino egiziano di 26 anni, ha cercato (invano) di sfilare due collane d'oro al poliziotto con una particolare tecnica che prende il nome dalla leggenda del calcio: si parte con un apparente approccio amichevole, con abbracci e colpi leggeri, seguiti anche da sgambetti per far cadere la vittima e scipparla.

Cosa è successo

 Come appreso da LaPresse, il giovane, dopo essersi avvicinato con fare cordiale, ha avvolto un braccio attorno al collo della sua preda cercando, con l'altra mano, di afferrare le due catenine che indossava. Poi, il tentativo di sgambetto. Ma la vittima, assistente capo della polizia di Stato, si è subito qualificato e ha deciso di evitare un intervento immediato per ragioni di sicurezza, visto che lo scippatore era in compagnia di altri connazionali. Il poliziotto ha quindi raggiunto una pattuglia che si trovava nei paraggi e ha richiesto supporto. Pochi minuti dopo, il giovane è stato fermato.

Il video

 La dinamica descritta dalla vittima è stata confermata dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Nel video si osserva chiaramente l'approccio dello scippatore, con il contatto fisico iniziale e il tentativo di sgambetto, tipico di questo metodo di borseggio. Il 26enne è stato quindi portato in tribunale a Roma per la convalida dell'arresto.

