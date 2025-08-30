Roma, tenta di scippare un poliziotto con la "mossa dello Zinedine Zidane": arrestato

Come appreso da LaPresse, il giovane, dopo essersi avvicinato con fare cordiale, ha avvolto un braccio attorno al collo della sua preda cercando, con l'altra mano, di afferrare le due catenine che indossava. Poi, il tentativo di sgambetto. Ma la vittima, assistente capo della polizia di Stato, si è subito qualificato e ha deciso di evitare un intervento immediato per ragioni di sicurezza, visto che lo scippatore era in compagnia di altri connazionali. Il poliziotto ha quindi raggiunto una pattuglia che si trovava nei paraggi e ha richiesto supporto. Pochi minuti dopo, il giovane è stato fermato.