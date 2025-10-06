Padova, le rubano la borsa mentre è seduta su una panchina: muore per arresto cardiaco

Il furto e il malore - Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio. Giovanna Trovò di 79 anni si era fermata per riposarsi sedendosi su una panchina. Qui è stata avvicinata da due individui che l'hanno distratta per sottrarle la borsa. La donna ha avuto un attacco di panico ed è stata soccorsa da due negozianti che si trovavano lì vicino e poi accompagnata a casa. Ma non è servito a nulla: poco dopo ha avuto un malore fatale, nonostante i rapidi soccorsi giunti dal vicino ospedale. I due malviventi, pare già noti alle forze dell'ordine, sono stati immortalati dalle telecamere di uno dei negozi che si affacciano sulla piazza.