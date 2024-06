Latina, sindacati: "Lavoratore perde un braccio e viene abbandonato in strada come un sacco di rifiuti"

La segretaria generale di Frosinone Latina è accorsa subito sul posto per vedere cosa fosse successo e aiutare le persone coinvolte. Il lavoratore è stato trasportato in eliambulanza a Roma. "Sono stata contattata da un lavoratore che mi ha inviato la foto di un arto staccato - racconta Hardeep Kaur, segretaria generale Flai Cgil Frosinone Latina - spiegandomi che si trattava di un incidente avvenuto a un compagno di lavoro, che in condizioni disperate è stato scaricato in strada da un pulmino 9 posti. Non è un film dell'orrore, purtroppo è tutto vero! Qui non siamo solo di fronte a un grave incidente sul lavoro, cosa già di per sé allarmante ed evitabile, qui siamo davanti alla barbarie dello sfruttamento, che calpesta le vite delle persone, la dignità, la salute e ogni regola di civiltà".