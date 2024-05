Incidente sul lavoro a Brindisi, morto operaio 46enne

L'abbraccio della comunità alla famiglia dell'operaio

"È una notizia che tocca l'intera comunità di Latiano e che ci addolora enormemente. Ci stringiamo attorno alla famiglia dell'operaio che ha perso la vita sul lavoro. Non è possibile uscire da casa per andare al lavoro e non tornare", ha detto il sindaco di Latiano (Brindisi), Cosimo Maiorano. "Usciamo dal primo maggio, festa dei lavoratori, in cui da più parti è stata denunciata la situazione di mancanza di sicurezza e di precarietà e oggi piangiamo un'altra morte", prosegue. "Spero che la normativa diventi più stringente per rendere effettiva la sicurezza sui luoghi di lavoro".