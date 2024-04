Sindacati in piazza, Landini: "Il governo ascolti il Paese reale"

I sindacati, sotto lo slogan "Adesso basta!" hanno dato vita a Roma alla manifestazione nazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per il diritto alla cura e alla sanità pubblica, per una "giusta" riforma fiscale e la tutela dei salari.

Cgil e Uil sono tornate in piazza con la partecipazione dei segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. "Da questa piazza arriva il messaggio del Paese reale, visto che stanno raccontando delle balle, irreggimentando e cercando di controllare tutto: questo è il Paese reale che parla, che dice quali sono i problemi e che c'è bisogno di cambiare: si ascolti il mondo del lavoro, che tiene in piedi questo Paese e non ce la fa più", ha detto Landini, aggiungendo che "non abbiamo alcuna intenzione di fermarci".