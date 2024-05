Ancora morti sul lavoro: in 24 ore tre operai hanno perso la vita. Due operai sono morti nel Napoletano.

La prima tragedia è avvenuta a Lettere, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita precipitando dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. La seconda vittima è un 60enne, deceduto in un cantiere a Casalnuovo. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche degli incidenti. Una vittima anche in Sicilia.