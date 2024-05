Scafati (Salerno), si stacca lastra d'acciaio: muore operaio di 22 anni

Un operaio di 22 anni è morto a Scafati, in provincia di Salerno, mentre lavorava su un'impalcatura di un palazzo in ristrutturazione in pieno centro.

Il giovane è stato schiacciato da una lastra d'acciaio caduta da un carrucola che stava sollevando. Inutili i soccorsi: la vittima è morta sul colpo. Sull'incidente indagano i carabinieri.