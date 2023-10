Morti sul lavoro, Mattarella: intollerabile sequenza, intervenire

"L'intollerabile e dolorosa progressione delle morti e degli incidenti sul lavoro sollecita una urgente e rigorosa ricognizione sulle condizioni di sicurezza nelle quali si trovano a operare lavoratori".

A indicarlo in una dichiarazione in occasione della 73esima Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, spiegando che "morire in fabbrica, nei campi, in qualsiasi luogo di lavoro è uno scandalo inaccettabile per un Paese civile, un fardello insopportabile per le nostre coscienze, soprattutto quando dietro agli incidenti si scopre la mancata o la non corretta applicazione di norme e procedure".