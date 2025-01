Incidenti sul lavoro, Inail: 543mila denunce nei primi 11 mesi del 2024

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nei primi 11 mesi del 2024 sono state 543.039. Si tratta di un dato in aumento dello 0,1% rispetto alle 542.568 denunce dello stesso periodo del 2023, dell'8,1% rispetto a gennaio-novembre 2021 e del 10,3% rispetto a gennaio-novembre 2020. Lo stesso dato è in diminuzione del 16,7% sul 2022 e dell'8,1% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica. Sono dati rilevati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.