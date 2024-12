Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. I due stavano lavorando sul tetto di una ditta quando, per cause ancora da accertare, sono precipitati da un'altezza superiore ai sei metri. Sul posto due eliambulanze e i carabinieri. La vittima aveva 53 anni.