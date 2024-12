Tragedia Calenzano, proseguono gli scioperi di protesta | Il presidente della Toscana Giani: deposito di stoccaggio Eni luogo inadatto

"C'è tanto da approfondire, ci sono indagini, ci sono più ipotesi sulle cause. È evidente che anche l'attenzione per la sicurezza ci dice quello che ho spiegato prima", ha aggiunto Giani. "Aspettiamo il lavoro dei magistrati, le indagini, quali sono state le cause, per fare le valutazioni, anche sugli strumenti, sia di prevenzione che urbanistici, da utilizzare perché ciò non accada mai più", ha concluso il presidente della Regione Toscana.