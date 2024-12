Incidenti sul lavoro, non solo Calenzano: le stragi nel 2024

Una strage infinita quella dei morti sul lavoro che nel 2024 hanno raggiunto numeri da guerra civile. Almeno tre sono poi gli incidenti che hanno causato ben più di una vittima e che hanno segnato il 2024, oltre a quella di oggi di Calenzano: l'esplosione nella centrale idroelettrica a Suviana, il crollo nel cantiere di via Mariti a Firenze, la strage degli operai a Casteldaccia, nel Palermitano. Il tutto in un anno che conta, nei primi 10 mesi del 2024, 890 incidenti mortali sul lavoro (+2,5%), con un decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 672 a 657, e un aumento di quelli occorsi nel tragitto casa-lavoro, da 196 a 233, come rilevato dall'Inail.