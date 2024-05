"Gli operai stavano lavorando alla pulizia dei pozzetti della rete fognaria perché ci era arrivata una segnalazione e una richiesta di intervento". Lo racconta il presidente di Amap, Alessandro Di Martino: secondo quanto hanno accertato i soccorritori, infatti, nessuna delle vittime indossava la mascherina di protezione. "È una cosa assurda - aggiunge Di Martino - L'odore era tale che non è comprensibile come non si siano protetti".

Cosa è successo agli operai di Casteldaccia

Secondo il racconto del presidente Amap, "i lavori erano stati affidati a una squadra composta da alcuni dipendenti della Quadrifoglio, la società che ha vinto l'appalto per la manutenzione fognaria dei Comuni della fascia orientale, più alcuni dipendenti interinali di cui ci avvaliamo in attesa che termini la procedura per le nuove assunzioni". Seonco la ricostruzione, Non vedendo risalire i primi tre operai, altri due sono scesi attraverso il pozzetto a capire cosa fosse successo, poi sarebbe sceso il lavoratore interinale che si trovava all'esterno e lavorava in strada. L'allarme è stato dato dal settimo componente della squadra che, insospettito perché i colleghi scesi nella vasca non risalivano, ha chiesto aiuto.